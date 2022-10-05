رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا

الأربعاء 05/أكتوبر/2022 - 04:21 ص

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أمس، المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك الذي يزور ليبيا حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، بالإضافة إلى مشروع المصالحة الوطنية.