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الأربعاء 05 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
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التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أمس، المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك الذي يزور ليبيا حاليًا.
وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، بالإضافة إلى مشروع المصالحة الوطنية.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك ليبيا