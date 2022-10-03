رئيس جامعة أسيوط يشهد احتفال معهد تكنولوجيا المعلومات ببدء تدريب الدفعة الـ43

الإثنين 03/أكتوبر/2022 - 05:26 م

أعرب الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن سعادته بشراكة الجامعة مع معهد تكنولوجيا المعلومات من خلال فرعه بالجامعة مشيداً بالنشاط المميز للفرع في تدريب الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة على عدد كبير من البرامج المتميزة سواءً المتخصصة في تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات و البرمجة أو العامة التي يحتاجها كلٌ في مجاله، مؤكداً على تواصل دعم إدارة الجامعة للمعهد وتذليلها لكافة العقبات التي تواجهه منذ نشأته وحرصها على تلبية جميع متطلباته لمساعدة القائمين عليه على القيام بمهام عملهم على الوجه الأكمل لصالح جميع أبناء الجامعة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفال ببدء تدريب الدفعة ال43 ببرنامج التدريب الاحترافي و الذي نظمه معهد تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، و المهندس أيمن عياد مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة ومن معهد تكنولوجيا المعلومات وعدد من خريجين المعهد و بمشاركة طلاب الدفعة ال43 الملتحقين بالبرنامج.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة الاستفادة من المنح التعليمية و العملية التي تقدمها وزارة التعليم العالي أو وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات للطلاب و الشباب بمختلف الفئات العمرية و الاستغلال الأمثل لتلك الفرص في تنمية مهاراتهم المعرفية و التثقيفية و التأهيل و التدريب لتلبية متطلبات سوق العمل و القدرة على المنافسة على المستوى الدولي ،و الذي يأتي تماشياَ مع ما توليه القيادة السياسية من دعم غير مسبوق للشباب و كذلك دعمها للتحول الرقمي في مختلف القطاعات، موجها شكره لكافة القائمين على معهد تكنولوجيا المعلومات لدعمه المتواصل للشباب و أفكاره البنائه والمتميزة و التي تساهم في تنمية قدراتهم و مهاراتهم.

و استعرض المهندس أيمن عياد أهم الأنشطة و الفعاليات الرئيسية التي تم تنفيذها من قبل المعهد خلال العام التدريبي 2021/2022 و التي تضمنت نشر الوعي و التوعية بالوظائف المتاحة في مجال تكنولوجيا المعلومات و تنفيذ قطار مهن المستقبل فى محطته التالية بجامعة أسيوط إلى جانب انطلاق مبادة جريدة عالم رقمي بكلية الحاسبات و المعلومات، وكذلك تسليم شهادات التدريب الشتوي و الاحتفال بمرور 15 عام على أنشاء المعهد بالجامعة، بالإضافة إلى عقد ملتقى توظيفي و العمل الحر بالجامعة خلال شهر مارس و استضافة عدد من المعارض الفنية ، كما أستعرض إحصائيات التدريب للعام 2022 و التي بلغت 1953 مقارنه بالعام 2021 و الذي بلغت 662 ، مشيراَ إلى مخطط تدريب طلبة الجامعة الذي يسعى المعهد إلى تنفيذه للعام التدريبي 2022/2023 يتنوع ما بين تدريب صيفي ، شتوي ، ميداني ، اونلاين ، ورش عمل توعية و ندوات و الذي بلغ 7640 و تم تنفيذ ما يقرب من 1010 طالب و طالبة.

و شهدت فعاليات الاحتفال تكريم و تقديم المهندس أيمن عياد درع المعهد إلى رئيس الجامعة و نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .