مراسل القاهرة الإخبارية: "الحوثي" شنت 5 هجمات ضد سفن في البحر الأحمر

قال إياد الموسمي مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من عدن، إنه بعد أسبوعين من خفض التصعيد ووقف الهجمات الحوثية على السفن التجارية، وأيضا الاشتباك مع السفن الحربية في البحر الأحمر وخليج عدن، ها هي الجماعة تكثف من جديد من هجماتها باتجاه البحر الأحمر، واستهداف السفن التجارية.

وأضاف الموسمي، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج “جولة المراسلين”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الجماعة اليوم شنت خمس عمليات، ليصل عدد السفن المستهدفة إلى 103 سفينة بحسب الحوثيين الذين أكدوا أنهم أطلقوا أمس صواريخ أيضًا باتجاه الأراضي المحتلة لكن هذه العمليات كما هي معروفة لم تكن ذات تأثير أو لم نلمس أي تأثير أو أي من أثر لهذه الهجمات الأكثر من 103 هجمات و400 عملية خلال 3 أشهر.

وأوضح أن الحال كما هو والواقع نفسه، فلم يتم فك الحصار على غزة ولم يحصل أي جديد سوى مزيد من الأزمات ومزيد من الاضطرابات في حركة التجارة الدولية وتأثر الموانئ اليمنية بهذه العمليات، مشيرًا إلى أن التصعيد معروف وقادم الأيام القادمة ربما ستكشف عن قتامة المشهد من اليمن خصوصا وأن هناك أخبار بأن الإدارة الأمريكية تدرس دعم المكونات المنضوية تحت إطار شرعية لمواجهة الحوثيين.

وأكد أن الحوثيين أعلنوا اليوم في بيان عبر وكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه لا يوجد هناك أي عمليات أو مشاورات مع الجانب السعودي والجانب اليمني.