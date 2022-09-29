جهاز تنمية المشرعات ينفذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل رواد الأعمال

الخميس 29/سبتمبر/2022 - 09:42 م

شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فعاليات مؤتمر "الابتكار الاستراتيجي للتحول الهيكلي" الذي نظمته وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للإنمائى بهدف توطين التكنولوجيات من خلال أفكار مبتكرة للحلول التنموية، وتسليط الضوء على فرص الابتكار وربطها بأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتعزيز التواصل بين الكيانات الداعمة للابتكار وربطها بالبرامج الحكومية، وربط محفز الابتكار بالمنصات العالمية والمبادرات الدولية ذات الصلة وذلك في إطار التعاون المستمر بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال.

أكد المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في كلمته بالمؤتمر، أن قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومجال ريادة الأعمال يتصدران أولويات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 خاصة في محور التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية أن تمتلك مصر اقتصاداً تنافسياً ومتنوعاً قائماً على الابتكار والمعرفة.

وأوضح شاش، أن جهاز تنمية المشروعات يقوم وفقاً لتوجيهات نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بتقديم مختلف أوجه الدعم لرواد الأعمال والمبتكرين من الشباب بالإضافة إلى قيامه بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لدفع معدلات نمو قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز مجال ريادة الأعمال وتشجيع رواد الأعمال وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم لهم، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز فرص الاستمرارية والنجاح لجميع قطاعات المشروعات فضلا عن مساهمته المباشرة في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة.

وأضاف، أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بدعم ريادة الأعمال والتشجيع على الابتكار من خلال التوسع في تمويل رأس مال المخاطر حيث أطلق الجهاز أول صندوق حكومى للاستثمار في مجال ريادة الأعمال بمشاركة القطاع الخاص الذى تم من خلاله دعم عدد من الشركات الناشئة المبتكرة ومساعدتهم لتحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات فعلية تلبي احتياجات السوق.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز يعمل أيضاً على تنظيم برامج تدريبية متخصصة للشباب لتعريفهم بالكثير من المفاهيم عن المشروعات الابتكارية ودراسات السوق والتمويلات وكيفية تنفيذ تلك الأفكار على أرض الواقع، فضلا عن تنظيم مسابقات في مجال ريادة الأعمال للشباب يحصل الفائزون فيها على مختلف أوجه الدعم التي يقدمها الجهاز لإطلاق الفكرة ومتابعتها كمشروع فعلي.