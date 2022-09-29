بعد صعود الدولار.. أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022

الخميس 29/سبتمبر/2022 - 06:05 م

سجلت أسعار الذهب استقرار في التعاملات المسائية اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022، نهاية الأسبوع، وسط ترقب التجار في مصر لتحرك سعر الدولار الذي وصل إلى أعلى سعر له عد 19.60 في غالبية البنوك .



أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1130 جنيها.



عيار 18 يسجل 969 جنيها.



عيار 24 يسجل 1291 جنيها.



الجنيه الذهب 9040 جنيها.



ويترقب سوق الذهب اليوم عدة بيانات اقتصادية هامة قد يكون لها تأثير على سوق تداول الذهب ومن ثم حجم الطلب على المعدن النفيس، إذ من المقرر اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 إعلان مؤشر الثقة الاقتصادية بتركيا، علاوة على الإعلان عن مؤشر ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو، وكذلك الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين بألمانيا، وبعد ذلك ستصدر أمريكا تقارير الناتج المحلي الإجمالي، ثم طلبات إعانة البطالة.



كشف أمير رزق عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية ، عن تلاعب بعض كبار التجار في سوق الذهب في التعامل بسعر الدولار في مستوى يزيد عن سعره الحقيقي بنحو 4.5 جنيه.

وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن بعض كبار تجار الذهب يحسبون سعر الدولار في أسواق الذهب بنحو 24 جنيه.

وتابع رزق، أن رفع سعر الدولار في سوق الذهب هو السبب الأول في ارتفاع أسعار الذهب في محلات الصاغة العاملة بمصر.

وأكد أن أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفعت في السوق المصري رغم تراجع المعدن الأصفر عالميًا إلي مستوى 1653 دولارا للأوقية.