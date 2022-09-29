وزير الري يتابع الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه

الخميس 29/سبتمبر/2022 - 02:48 م

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من (١٦ – ١٩) أكتوبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، والسادة أعضاء السكرتارية الدائمة للأسبوع، والمهندس أحمد عبد العزيز مهندس بالمكتب الفني للسيد الوزير.

وصرح الدكتور سويلم بأن أسبوع القاهرة الخامس للمياه يهدف لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه ، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأوضح الوزير أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه سيُعقد تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي" بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدث تحضيرى لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27.

وسيضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل ، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين ، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس وعقد العديد من المسابقات.

وسيتم عقد "الجولة الأخيرة من الحوار السياسي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمناطق الندرة المائية" والتي تهدف للخروج بمقترحات لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خصوصاً في القارة الأفريقية تمهيداً لمؤتمر مراجعة منتصف المدة لعقد المياه الذي تنظمه الأمم المتحدة في مارس ٢٠٢٣ ، كما سيتم عقد جلسة مفتوحة للتعريف بمحاور "المبادرة الرئاسية حول التكيف في قطاع المياه" والتي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ القادم بالإضافة لعرض ترتيبات "يوم في المياه" ، كما سيتم عقد الاجتماع الأخير للجنة التوجيهية الخاصة بجناح المياه لاستعراض الأنشطة المقترحة بالجناح وأسماء المتحدثين بمشاركة ممثلين عن (هولندا – طاجكستان - المانيا – بريطانيا - منظمة الفاو - معهد إستكهولم الدولي للمياه).

كما سيتم عقد "الاجتماع الرابع للجنة المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة التابعة لجامعة الدول العربية" لمتابعة التقدم في قرارات المجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة الثاني الذي تم عقده في يناير ٢٠٢٢ ، ومن المقرر أيضاً عقد "المنتدى الثاني للاستثمار في مجال المياه بين البنك الأفريقي والاتحاد الأوروبي" والذى يهدف لدعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن المائي في قارة أفريقيا من خلال توفير منصة سنوية لمناقشة كيفية تحسين سياسات الاستثمار في المياه في البلدان الأفريقية ، كما سيتم عقد مؤتمر رفيع المستوى حول "تعزيز سياسات تمويل المياه والاستثمار لمواجهة الطوارئ المناخية في منطقة المتوسط" والذى ينظمه الإتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الدكتور سويلم أن إسبوع القاهرة الخامس للمياه يشتمل أيضاً على "مؤتمر علمى للإسبوع والذى يتضمن العديد من الأنشطة الفنية ، حيث تم تلقى عدد (١٣١) بحث من الجامعات والمراكز البحثية المصرية لعرضها فى (٥) جلسات فنية متخصصة فى محاور (الأمن المائي والتغيرات المناخية - حماية الدلتاوات - التكيف في مجال المياه في ظل التغيرات المناخية - المياه والتغيرات المناخية والتعاون المستقبلي - الاستعداد وإدارة الكوارث المتعلقة بالمياه والمناخ) ، مشيراً إلى أن اللجنة العلمية المشكلة لتقييم هذه الأبحاث تضم متخصصين من المراكز البحثية القومية والجامعات المصرية وممثلين عن المنظمات والجامعات الدولية.

وفى إطار اهتمام الوزارة بتعزيز الدور العلمى والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع وتطويعه في خدمة أعمال الوزارة .. فسوف يتم عقد عدد (٣) جلسات عامة لعرض آخر التقنيات والعلوم في مجال المياه ، يحاضر فيها لفيف من السادة وزراء المياه والعلماء الدوليين وأساتذة الجامعات المرموقة وممثلى المنظمات الدولية.

وفى ضوء الاهتمام بالشباب والعمل على تعزيز التواصل بين الشباب الأفارقة .. سيتم عقد "المنتدى الخامس للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه" تحت شعار (الإدارة الذكية لمياه الري للتخفيف من آثار تغير المناخ) ، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.

وأوضح الدكتور سويلم أنه سيتم عقد (٤) مسابقات خلال الإسبوع هي مسابقة أفضل الممارسات الزراعية "حافظ عليها تلاقيها" والتي يشارك فيها عدد (٣٧٥) متسابق حيث تم اختيار أفضل (١٠) تجارب منها ، ومسابقة "أطروحة الثلاث دقائق" والتي تقدم لها عدد (٢٣) من طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية ، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والتى تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM والتي تقدم لها ما يزيد عن (٢٥٠) طالبا بـ (٧٢) مشروع بحثي في مجالات ترشيد وتنقية المياه والطاقة المتجددة واستخداماتها في مجال المياه ، ومسابقة "أفضل مشروع تخرج" والتى تقدم لها عدد (٢٣) مشروع من جامعات (عين شمس - القاهرة - الإسكندرية - زويل- أكاديمية العلوم والتكنولوجيا).

كما سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع ، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة متعلقة بالمياه مثل التحلية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

وفى ضوء تبادل الخبرات في مجال مشروعات التكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية .. فسوف يتم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين في الأسبوع لمشروعات حماية الشواطئ ومشروعات استخدام الطاقة الشمسية في الري والمركز القومى لبحوث المياه.