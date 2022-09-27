الدكتور جابر طايع يهنيء وزير الدولة لشؤون الدعوة السعودي على تجديد ثقة خادم الحرمين الشريفين

الثلاثاء 27/سبتمبر/2022 - 11:43 م

هنأ الدكتور جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف السابق، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، على تجديد الثقة فيه من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال طايع، إن الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، له دور كبير وهام في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي، والعالم الإسلامي، في التأكيد على ثوابت المملكة في التصدي للإرهاب والغلو والتطرف، ونشر الوسطية والاعتدال التي أمر بهما الدين الإسلامي الحنيف.

كان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعاد تشكيل مجلس الوزراء السعودي؛ بقرارات ملكية جدد فيها الثقة للدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي.

وتولى الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مناصب هامة منها،، مديرًا عامًا لإدارة التفتيش في الرئاسة العامة لإدارات البحوث بالتكليف، ومساعدًا لأمين ثانٍ عام لهيئة كبار العلماء في السعودية، وخبيرًا للشؤون الإسلامية، ومستشارًا خاصًا للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حين كان أميرًا لمنطقة الرياض، ورئيسًا عامًا لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمرتبة وزير، إضافة لشغله منصب وزيرًا لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في 2018م، ثم تجديد ثقة خادم الحرمين الشريفين به

وحصل الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على حصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى في الدعوة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والماجستير من المعهد العالي للقضاء تخصص فقه مقارن، والبكالوريوس من كلية الشريعة بالرياض.