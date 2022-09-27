مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض

الثلاثاء 27/سبتمبر/2022 - 03:35 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 252.20 نقطة ليقفل عند مستوى 10909.18 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 172 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 410 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.