أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 252.20 نقطة ليقفل عند مستوى 10909.18 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 172 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 410 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.
اقتصاد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 252.20 نقطة ليقفل عند مستوى 10909.18 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 252.20 نقطة ليقفل عند مستوى 10909.18 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.