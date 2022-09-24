ارتفاع ضحايا غرق مركب قبالة ساحل طرطوس السورية إلى 89 شخصا

السبت 24/سبتمبر/2022 - 01:29 م

أعلن مدير الهيئة العامة لمستشفى الباسل بطرطوس السورية الدكتور إسكندر عمار، اليوم /السبت/، ارتفاع عدد ضحايا غرق القارب اللبناني قبالة سواحل طرطوس إلى 89 شخصا في حصيلة غير نهائية.

وأوضح عمار - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن عدد الذين يتلقون العلاج في مستشفى الباسل أصبح 14 شخصا، اثنان منهم في العناية المشددة، مشيرا إلى خروج ستة مصابين من المستشفى وحالتهم مستقرة، فيما تم نقل خمسة مصابين من العناية المشددة إلى الأقسام الطبية المتخصصة لاستقرار حالتهم.

وأوضح أن إجراءات تسليم الجثث لذوي الضحايا مستمرة أصولا بعد تعرف الأهالي على ذويهم.

وكان مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين قد غادر منطقة المنية بلبنان، ثم غرق قبالة ساحل طرطوس السورية.