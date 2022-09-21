بعد الفيدرالى الأمريكي.. المركزي السعودي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس

الأربعاء 21/سبتمبر/2022 - 11:19 م

قرر البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، بعد قرار بنك الفيدرالى الأمريكي برفع معدلات الفائدة لكبح جماح التضخم.

أشار المركزي السعودي عبر موقعه الرسمي، إلى أنه اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25%.

وكان قد أعلن بنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، وذلك يعد أعلى معدل فائدة في البلاد، منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وجاء قرار بنك الاحتياطي الاتحادي، بقيادة جيروم باول، بعد اجتماع مجلس إدارة البنك لمدة يومين في واشنطن.

يعد رفع الفائدة الصادر، اليوم الأربعاء، خامس رفع للفائدة على التوالي، ومن شأنه يزيد الضغط على الأسواق الناشئة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين، نظرا للجاذبية التي يحظى بها الدولار جراء هذا الرفع وأدوات الدين الأمريكية.

وقال الاحتياطي الاتحادي في تقرير على موقعه الرسمي، إنه في يونيو بلغ متوسط توقُّعات صناع السياسة النقدية ​لمعدل البطالة زيادة بمقدار نصف نقطة ليصل إلى 4.1% بنهاية 2024.