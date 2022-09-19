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الإثنين 19 سبتمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

سر غرس الإغريق لأشجار التين في حقول الزيتون

اشجار التين
اشجار التين
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ترك الإغريق الكثير من الأسرار التي اكتشفوها في حضارتهم والتي ساعدت البشر في الكثير من الأمور، منها الزراعة ومن ضمن الأفكار القديمة التي تنفع اصحاب اراضي الزيتون، والتي أثبتت الدراسات والبحوث أن الإغريق كانوا يغرسون في كل حقول الزيتون أشجار التين بمعدل 4 لواحدة.

وهذا السر أثار فضول الباحثين.. ولكن بعد الدراسة أثبتت أن الإغريق كانو يشكلون مبيد طبيعي لذبابة الزيتون، بحيث أن أكثر فترات تكاثر ذبابة الزيتون يصادف نضج ثمار التين، وهو ما يجعل عسل التين يستقطب ويجذب ذبابة الزيتون، واكتشف أنه بقدر ما تنجذب هذه الذبابة لعسل التين في نفس الوقت هو مبيد فعال لها.

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