فارس: التكنولوجيا العقارية سترفع مؤشر تصنيف مصر بالمدن الذكية العام المقبل

الإثنين 19/سبتمبر/2022 - 12:14 ص

قال المهندس رامي فارس، خبير عقاري، إن التكنولوجيا الذكية التي شهدها القطاع العقاري المصري مؤخراً جعلته مؤهلا بشكل كبير للمنافسة وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وتوقع فارس، أن يصعد مؤشر تصنيف مصر فى مؤشر المدن الذكية خلال العام المقبل، خاصة بعد أن قطعت الدولة شوطاً كبيراً فى هذا الملف وهو ما ظهر جلياً بالمشروع العملاق "العاصمة الإدارية الجديدة" والعلمين الجديدة.

وأكد الخبير العقاري، أن استراتيجية العمل والتطوير في القطاع العقاري المصري تغيرت بشكل كبير مع عهد الجمهورية الجديدة وبناء المدن الذكية والمستدامة وحرص الشركات العقاريه العاملة في قطاع العقارات أن تقدم أفضل ما لديها لجذب العملاء.

وأضاف، أن منظومة تصدير العقار المصري للخارج أكبر المستفيدين من التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع العقاري المصري حالياً علي اعتبار أن تصدير عقار ينبغي أن يتسم بمواصفات عالية الجودة تمكنها من جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر والارتقاء بمستوى القطاع العقاري المصري خارجياً.

وأوضح فارس، أن الملفت للنظر السنوات الأخيرة هي الطفرة العمرانية المدمجة بالتكنولوجيا الحديثة الذكية وهو ما أتبعته غالبية الشركات العقارية العاملة في قطاع العقارات، مؤكداً أنه مفيد وصحي جداً للقطاع العقاري المصري.