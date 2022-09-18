سوريا تعلن تسجيل 14 وفاة بمرض الكوليرا

الأحد 18/سبتمبر/2022 - 01:09 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، أنها سجلت حتى الآن 14 حالة وفاة ناجمة عن مرض الكوليرا. وأشارت الوزارة إلى أن 11 وفاة سجلت في حلب وحالتان في دير الزور وحالة في الحسكة، وأضافت أن العدد الإجمالي للإصابات المثبتة بالمرض في البلاد بلغ بالاختبار السريع 201 إصابة. وأوضحت الوزارة أن توزيع الإصابات هو 153 إصابة في حلب و21 في الحسكة و14 في دير الزور و10 في اللاذقية وإصابتان في دمشق وواحدة في حمص، لافتة إلى أنها تقوم على مدار الساعة بالرصد الوبائي للمرض واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطويقه بالتعاون مع الجهات المعنية. وبينت الوزارة أن العلاج متوفر بكل أشكاله وتم تعزيز وتزويد المشافي بمخزون إضافي من العلاج تحسبا لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن.