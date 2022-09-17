«QNB الأهلي» يحصد جائزتي الأفضل في المنتجات الإلكترونية والمشروعات الصغيرة

السبت 17/سبتمبر/2022 - 01:24 م

حصد QNB الأهلي، أحد الشركات التابعة لمجموعة QNB أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزتي أفضل بنك في تقديم المنتجات الإلكترونية، وأفضل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من مجلة انترناشونال فاينانس العالمية.

ويأتي هذا الفوز تقديراً لدور البنك الرائد في نشر الثقافة المالية ودعم الشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى النهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يوليها البنك أهمية خاصة لما لها من أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية.

محمد بدير: الجوائز تعكس التزامنا بالريادة والابتكار في تقديم المنتجات الإلكترونية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وبهذه المناسبة، قال محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي: "تؤكد هذه الجوائز المرموقة التزام البنك بالريادة والابتكار في طرح خدمات ومنتجات جديدة تناسب جميع العملاء على اختلاف فئاتهم واحتياجاتهم، بالإضافة إلى تحديث وتطوير الخدمات القائمة وفقاً لأفضل النظم العالمية. وتعكس جائزة أفضل بنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة نجاحنا في تحقيق نسب أعلى من النسب المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري (25%) على مستوى إجمالي التسهيلات الائتمانية حيث حقق البنك نسبة 26.7 % فيما يحرص البنك على تطوير الحلول التمويلية المناسبة لأصحاب المشاريع، لاسيما تلك التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر."

ويعد QNB الأهلي من أوائل البنوك التي قامت بإطلاق حزمة من الخدمات والمنتجات الإلكترونية الفريدة في مصر، منها خدمات الموبايل بنكي والإنترنت البنكي والمحفظة الإلكترونية، فضلاً عن انضمام البنك لشبكة المدفوعات الفورية التي تتيح إمكانية التحويل بين حسابات العملاء بشكل فوري على مدار الساعة تحت إشراف البنك المركزي المصري.