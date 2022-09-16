إبراهيم حسن: التوأم سبب تواجدي في الاتحاد السكندري والجماهير سر توهجي

الجمعة 16/سبتمبر/2022 - 12:15 ص

أعرب إبراهيم حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته البالغة بتواجده ضمن صفوف الأخضر.

وقال «حسن»:«أن التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن سبب تواجده داخل عرين زعيم الثغر».

وأشاد إبراهيم حسن بجماهير الاتحاد السكندري، مؤكداً أن دعم الجماهير سبب توهجه داخل سيد البلد.

وتمني إبراهيم حسن، التوفيق له في مشواره مع الاتحاد السكندري خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد ومع مدربه الصربي زوران مانولوفيتش.

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى في إنهاء صفقة أنتقال اللاعب إبراهيم حسن لصفوف زعيم الثغر بصفة نهائية من نادية السابق بيراميدز.

حيث انضم اللاعب الموهوب لصفوف زعيم الثغر في يناير الماضى على سبيل الإعارة مع وضع بند بالتعاقد يُتيح لنادى الاتحاد السكندرى ضمه بصفه نهائية عقب نهاية الموسم المُنقضى.

و قام نادى الاتحاد السكندرى بسداد المقابل المالى الخاص بأنتقال اللاعب لصالح نادى بيراميدز و وقع على عقده الجديد مع زعيم الثغر و الذى يمتد لثلاث مواسم قادمة في صفة مميزه و إضافة حقيقية لصفوف زعيم الثغر.

و أبدى " حسن " سعادة كبيرة بأستمراره ضمن صفوف سيد البلد خلال الجلسة التي عُقدت معه لتوقيع العقود الجديدة بحضور الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى و لجنة الكرة برئاسة الأستاذ أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة و عضوية الأستاذ محمد سلامة و الأستاذ محمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة .