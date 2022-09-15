تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

الخميس 15/سبتمبر/2022 - 09:15 ص

رصدت متابعات الإدارة العامة للمرور بعض الكثافات المرورية على الطرق الرابطة بمحافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس، وسط انتشار مروري مكثف من رجال المرور لسحب الكثافات.

وجاءت أبرز الطرق التي بها الكثافات المرورية المتحركة الطرق التالية:

- شارع فيصل اتجاه البحوث

- محور صلاح سالم

- شارع البحر الاعظم اتجاه الدائري

- من نزلة دائري قليوب اتجاه القاهرة

- محور صفط اللبن

- شارع السودان من ميدان لبنان اتجاه امبابة

- شارع ترعة السواحل

-كوبري أكتوبر من المهندسين اتجاه مدينة نصر والعكس.

- المحور من الدائرى إلى ميدان لبنان وكوبري أكتوبر من التحرير للمعلق.

-كورنيش المعادى في الاتجاهين.

-شارع القصر العينى اتجاه ميدان التحرير.

وفى هذا السياق، كثفت الإدارة العامة للمرور من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

كما دفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث ووجه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة.