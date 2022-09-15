حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022

الخميس 15/سبتمبر/2022 - 12:01 ص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين مئوية ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن يكون طقس الغد معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح ليلًا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.