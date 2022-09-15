ads
الخميس 15 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين مئوية ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن يكون طقس الغد معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح ليلًا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 

توقعات هيئة الأرصاد الجوية الارصاد الجوية حالة الطقس