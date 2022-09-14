الأمن يستجيب لاستغاثة فتاة البحيرة لمحاولة بعض الأشخاص اقتحام منزل أسرتها

الأربعاء 14/سبتمبر/2022 - 06:35 م

تمكنت الاجهزة الامنية، اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تظهر خلاله إحدى الفتيات أثناء بث مباشر واستغاثتها من محاولة بعض الأشخاص اقتحام منزل أسرتها بالبحيرة، لوجود خلافات بينهم ووفاة والدها.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تظهر خلاله إحدى الفتيات أثناء قيامها ببث مباشر وإستغاثتها من محاولة بعض الأشخاص إقتحام منزل أسرتها الكائن بمحافظة البحيرة، لوجود خلافات بينهم ووفاة والدها.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إدكو بالبحيرة من أحد المستشفيات باستقبال والد الفتاة المشار إليها "متوفى"، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثمان ، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية. وبسؤال زوجته قررت أن زوجها يعانى من أمراض القلب، وحدوث مشادة كلامية بينه وبين (أحد الأشخاص- مقيم بذات الناحية) لرغبته فى التقدم لخطبة نجلتهما الظاهرة بمقطع الفيديو "ورفض والدها"، وخلال المشادة سقط زوجها مغشياً عليه بالشارع، وتوفى حال نقله للمستشفى، وإتهمت المذكور بالتسبب فى وفاة زوجها.

تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته قرر بأن وفاة المذكور نتيجة حالته المرضية وحدوثها دون تدخل منه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.