المجلس القومى للسكان ينظم قافلة شاملة بالشيخ زويد

الثلاثاء 13/سبتمبر/2022 - 10:51 م

نظم فرع المجلس القومى للسكان بمحافظة شمال سيناء اليوم /الثلاثاء/ قافلة سكانية شاملة بمدينة الشيخ زويد وذلك بحضور نوال سالم مقرر الفرع وسعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد .

وقالت نوال سالم مقرر فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة - في تصريح لها اليوم - أن القافلة السكانية الشاملة تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان تضمنت خدمات تنظيم الأسرة؛ ندوات دينية وتثقيفية لمجابهة الفكر المتطرف؛ امتحانات محو الأمية؛ عروضا مسرحية وفنية؛ ودعما نفسيا للأطفال؛ بجانب تقديم لقاح كورونا .

وأشارت نوال سالم إلى تنظيم ندوتين عن مجابهة الفكر المتطرف؛ وندوة عن تيسير الزواج وعدم المغالاة في تكاليف الزواج ضمن مبادرة لتسكنوا إليها بحضور 80 شخصا .. بجانب ندوة عن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بحضور 20 سيدة؛ وتوقيع الكشف الطبى على السيدات وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان .. علاوة على تطعيم 17 شخصا بلقاح كورونا؛ وتقديم الدعم النفسى لـ 52 طفلا وطفلة؛ وإجراء اختبار محو الأمية لـ 13 شخصا؛ وتوزيع 3 شهادات محو أمية .. إلى جانب تقديم عدد من الفقرات الفنية والعروض الثقافية والاستعراضات المتنوعة ومسرح العرائس .

وأضافت أن القافلة السكانية بمشاركة الأزهر الشريف؛ ومديريتى الصحة والثقافة؛ والهلال الأحمر المصرى بمحافظة شمال سيناء؛ وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار .

تجدر الإشارة إلى أن فاعليات القافلة السكانية شهدت حضور كل من صالح أبو هولى نائب رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد؛ الدكتور مصباح العريف مدير عام منطقة الوعظ بمحافظة شمال سيناء؛ والشيخ أيمن الديهى رئيس لجنة الفتوى بالشيخ زويد؛ والدكتورة إيناس كمال مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة؛ والدكتور أحمد رفاعى رئيس فريق الهلال الأحمر المصرى؛ وجمال الفقى ممثل هيئة محو الأمية وتعليم الكبار؛ ومدحت نجيب ممثل مديرية الثقافة؛ وسمية سعيد مسئولة الإعلام بإدارى تنظيم الأسرة بمديرية الصحة؛ وأزهار محمد مشرفة تمريض طب الأسرة بالصحة؛ وأسماء أحمد مشرفة الرائدات الريفيات؛ وعدد من القيادات الشعبية ومشايخ القبائل .