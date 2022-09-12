حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022

الإثنين 12/سبتمبر/2022 - 07:00 ص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.. شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما توقع الخبراء أن يكون طقس اليوم معتدل الحرارة رطبا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما تنشط الرياح ليلًا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.