ads
الجمعة 09 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والهلال السعودي في نهائي كأس لوسيال

الزمالك والهلال السعودي
الزمالك والهلال السعودي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الهلال السعودي على لقب كأس لوسيال بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن البطولات التي تنظمها قطر للترويج لكأس العالم ٢٠٢٢.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والهلال السعودي 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليو الجمعة بتوقيت القاهرة ويدخل الزمالك مباراة اليوم ضد الهلال السعودي وهو في أفضل حالاته الفنية والمعنوية بعد فوزة بلقب الدوري المصري للعام الثاني على التوالي وتقام مباراة اليوم والتي تنقل في بث مباشر على لقب بطولة كأس لوسيال بين بطل مصر والسعودية.

واستقر فييرا المدير الفني للزمالك فييرا على تشكيل مباراة اليوم والتي تبث مباشر في مواجهة الهلال السعودي مكون من حراسة المرمى: محمد عوادوفي خط الدفاع: أحمد فتوح- محمود حمدي الونش- حسام عبدالمجيد- حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور- سيد عبدالله «نيمار»- محمد أشرف «روقا»- أحمد سيد «زيزو»- ابراهيما نداي وفي خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد الهلال السعودي

بث مباشر لمباراة الزمالك الزمالك والهلال السعودي الزمالك الهلال السعودي كاس لوسيال