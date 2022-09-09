بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والهلال السعودي في نهائي كأس لوسيال

الجمعة 09/سبتمبر/2022 - 06:18 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الهلال السعودي على لقب كأس لوسيال بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن البطولات التي تنظمها قطر للترويج لكأس العالم ٢٠٢٢.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والهلال السعودي

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليو الجمعة بتوقيت القاهرة ويدخل الزمالك مباراة اليوم ضد الهلال السعودي وهو في أفضل حالاته الفنية والمعنوية بعد فوزة بلقب الدوري المصري للعام الثاني على التوالي وتقام مباراة اليوم والتي تنقل في بث مباشر على لقب بطولة كأس لوسيال بين بطل مصر والسعودية.

واستقر فييرا المدير الفني للزمالك فييرا على تشكيل مباراة اليوم والتي تبث مباشر في مواجهة الهلال السعودي مكون من حراسة المرمى: محمد عوادوفي خط الدفاع: أحمد فتوح- محمود حمدي الونش- حسام عبدالمجيد- حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور- سيد عبدالله «نيمار»- محمد أشرف «روقا»- أحمد سيد «زيزو»- ابراهيما نداي وفي خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد الهلال السعودي