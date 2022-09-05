بلطيم تستعد لموسم الشتاء بتطهير البالوعات

الإثنين 05/سبتمبر/2022 - 02:15 ص

شهدت مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء القادم ، بإجراء أعمال تطهير البالوعات و صفايات المطر، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



تابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال تطهير بيارات الصرف الصحى وتشغيل صفايات الأمطار ، مشدداً على الاستعداد التام لفصل الشتاء القادم ، مؤكداُ أنه تم البدء فى تطهير جميع بلاعات المطر وغرف الصرف بكافة الشوارع ، فضلاً عن مراجعة جميع طلمبات الرفع بالمحطات، و التشديد على متابعة مصبات ونهايات المصارف ، ومحطات الطوارق ومعدات الكهرباء والميكانيكا، بالتنسيق والتعاون مع منطقة مياه الشرب والصرف الصحى ببلطيم ، وهندسة كهرباء بلطيم ، وهندسة الرى ببلطيم.