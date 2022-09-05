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الإثنين 05 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بلطيم تستعد لموسم الشتاء بتطهير البالوعات

تسليك بلاعات المطر
تسليك بلاعات المطر
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شهدت  مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء القادم ، بإجراء أعمال تطهير البالوعات و صفايات المطر، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء  أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال تطهير بيارات الصرف الصحى وتشغيل صفايات الأمطار ، مشدداً على الاستعداد التام لفصل الشتاء القادم ، مؤكداُ أنه تم البدء فى تطهير جميع بلاعات المطر وغرف الصرف بكافة الشوارع ، فضلاً عن مراجعة جميع طلمبات الرفع بالمحطات، و التشديد على متابعة مصبات ونهايات المصارف ، ومحطات الطوارق ومعدات الكهرباء والميكانيكا، بالتنسيق والتعاون مع منطقة مياه الشرب والصرف الصحى ببلطيم ، وهندسة كهرباء بلطيم ، وهندسة الرى ببلطيم.

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