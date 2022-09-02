عبدالرحيم علي: نفي محافظة القاهرة لإزالة مقبرة طه حسين يؤكد تقدير مصر لرموزها

الجمعة 02/سبتمبر/2022 - 03:23 م

ثمن الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، ما أعلنته محافظة القاهرة من توضيح حول ما تردد من وجود مخطط لإزالة مقبرة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين.

وأكد "علي"، أن بيان محافظة القاهرة يعد قولًا قاطعًا حول هذا الموضوع الحساس، ويريح المثقفين ومحبي وتلاميذ عميد الأدب العربي في مصر وخارجها، وأن ذلك يؤكد على تقدير الدولة المصرية لرموزها الأدبية والفنية والفكرية.

يشار إلى أن محافظة القاهرة، أكدت في بيان لها عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي و"السوشيال ميديا"، بشأن إزالة مقبرة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين ضمن أعمال التطوير التي تجرى بالمنطقة، وأن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا من الصحة.