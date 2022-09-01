ads
الخميس 01 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق علي تباين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية على تباين في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) ارتفاعًا طفيفًا بلغت نسبته 0.09%، بـ12.128،72 نقطة.
فقد انخفضَ مؤشر أداء الأسهم المدرجة في البورصة بنسبة 0.15% ليستقر عند 981،48 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.09% مسجلًا 908 نقاط.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 61،07 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 630،22 مليار درهم مغربي.

بورصة المغرب تباين