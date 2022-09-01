أَغْلَقَتِ البورصة المغربية على تباين في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) ارتفاعًا طفيفًا بلغت نسبته 0.09%، بـ12.128،72 نقطة.
فقد انخفضَ مؤشر أداء الأسهم المدرجة في البورصة بنسبة 0.15% ليستقر عند 981،48 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.09% مسجلًا 908 نقاط.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 61،07 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 630،22 مليار درهم مغربي.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق علي تباين
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أَغْلَقَتِ البورصة المغربية على تباين في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) ارتفاعًا طفيفًا بلغت نسبته 0.09%، بـ12.128،72 نقطة.
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية على تباين في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) ارتفاعًا طفيفًا بلغت نسبته 0.09%، بـ12.128،72 نقطة.