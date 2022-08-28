كورونا في سوريا.. تسجيل 4 إصابات جديدة

الأحد 28/أغسطس/2022 - 02:25 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء34 من دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 56973 شفيت منها 53259 حالة وتوفيت 3163 حالة.