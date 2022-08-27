(أحلى وهى خضرة) زراعة 2000 شجرة بشوارع حى الكوثر بسوهاج

السبت 27/أغسطس/2022 - 08:35 م

قامت الوحدة المحلية لحى الكوثر اليوم بقيادة علي لطفي رئيس الحي بالبدء بزراعة عدد 2000 شجرة جديدة من نوع كينوكاربس ضمن مبادرة ( احلى وهى خضرة) التى أطلقها محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي للتشجير وزيادة المساحات الخضراء .

وأكد لطفي أنه تم اليوم زراعة عدد 400 شجرة بمنطقة الخدمات بطول الشارع حتى معرض المنتجات بحي الكوثر من قبل الادارات المعنية بالحي واشراف سكرتير الحي اسماعيل ابراهيم خليل .

وأشار الى أن اجمالى ما تم زراعتة من تاريخ 1/7/2022 وحتى الان عدد 3650 شجرة على جوانب الطرق الرئيسية بالحى وذلك بناء على تعليمات محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي بعمل سياج اخضر على جوانب الطرق الرئيسية لاعطاء الخصوصية لحرم الطرق الرئيسية والارتقاء بمستوى النظر على جانبى الطرق بالحى وتحسين الرؤية البصرية للطرق .

واكد لطفي انه يتم متابعة رى الاشجار يوميا ، في اطار الحفاظ عليها ،وعلى المظهر الحضاري الذي يضفي جمالا على جميع شوارع الحي.

واوضح ان الوحدة المحلية لحى الكوثر تستهدف زراعة الاشجار بالطرق التى يوجد بها ظهير فضاء بنطاق الحى لزيادة المساحات الخضراء واضافة لمسة جمالية تليق بحى ذو طابع حضارى مثل حى الكوثر .