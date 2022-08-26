وفاء عامر تبدأ تصوير مسلسل "العيلة دي" غدا

الجمعة 26/أغسطس/2022 - 06:32 م

تستعد الفنانه وفاء عامر في تصوير اوال مشاهدها في يوم السبت الموافق27 اغسطس ،وتجسد وفاء عامر دور البطوله في المسلسل الاجتماعي " العيله دي"ويشاركها في المسلسل عدد من الفنانين وجاري التعاقد مع باقي مع ابطال المسلسل . وتدور احداث المسلسل في ايطار "اجتماعي لايت "مكون من 30 حلقه وتاليف اماني التونسي وإخراج أحمد خالد امين. كما تخوض" عامر" تجربة درامية أخرى، وهو مسلسل ديفيله مكون من 10 حلقات، وعاين المخرج معتز حسام؛ أماكن التصوير في منطقة مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة والتجمع وشبرامنت، كما يُعاين الديكورات والملابس، استعدادًا للتصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتدور قصة احداث المسلسل" ديفيله"، حول العديد من الحوادث الاجتماعية والقضايا التي تحوذ على اهتمام الرأي العام، وذلك في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق على مدار 10 حلقات فقط.

ويشارك في مسلسل" ديفيليه" عدد من الفنانين مع وفاء عامر، منهم: إيهاب فهمي، عابد عناني، إيناس عز الدين، محمد عز، جيهان خليل، أحمد كشك، أشرف طلبة، حلا زلط، هدير الديب، ندى عصام، راندا عبد السلام، والمسلسل من تأليف محمود جاميكا وأحمد نور، إخراج معتز حسام.