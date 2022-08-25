مدرسة أحمد عثمان بالجيزة تنظم ندوة حول التعليم وسوق العمل

الخميس 25/أغسطس/2022 - 10:14 م

نظمت مدرسة عثمان احمد عثمان الاعدادية بنات التابعة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة مؤتمرا لإعداد الشباب لمتطلبات سوق العمل، من خلال مشروع دعم التشغيل، الممول من الوكالة الألمانية.

حضر المؤتمر الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة ماجدة مصطفى موجه عام التربية الاجتماعية وعلي الشرقاوي المكلف بمهام مدير إدارة العمرانية التعليمية، ومحمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين، وريهام العزبي مدير مشروع التشغيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz، ولبنى عبد العزيز مدير التعليم الإعدادي بإدارة العمرانية.