ads
الخميس 25 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدرسة أحمد عثمان بالجيزة تنظم ندوة حول التعليم وسوق العمل

ندوة مدرسة أحمد عثمان
ندوة مدرسة أحمد عثمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 نظمت مدرسة عثمان احمد عثمان الاعدادية بنات التابعة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة مؤتمرا لإعداد الشباب لمتطلبات  سوق العمل، من خلال مشروع دعم التشغيل، الممول من الوكالة الألمانية.

حضر المؤتمر  الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم،  والدكتورة ماجدة مصطفى موجه عام التربية الاجتماعية وعلي الشرقاوي المكلف بمهام مدير إدارة العمرانية التعليمية،  ومحمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين، وريهام العزبي مدير مشروع التشغيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz، ولبنى عبد العزيز مدير التعليم الإعدادي بإدارة العمرانية.

 

عثمان أحمد عثمان وزارة التربية و التعليم إدارة العمرانية التعليمية الاحتفالية