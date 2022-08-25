تعرف على سعر الذهب مساء اليوم الخميس 25 أغسطس 2022

الخميس 25/أغسطس/2022 - 06:47 م

استقرت أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم، الخميس 25 أغسطس 2022، وسجل عيار 21 نحو 1076 جنيها للجرام وسط ترقب لحدوث تغييرات عالمية.

سجل سعر الذهب اليوم الخميس 25 أغسطس 2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1231 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1076 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 924 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8624 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية في ختام تعاملات، أول أمس الثلاثاء، بعد 6 جلسات متتالية من الخسائر، وتلقى المعدن النفيس دعمًا من انخفاض الدولار الأمريكي، وكذلك تراجع العائد على سندات الخزانة عقب بيانات اقتصادية ضعيفة.

يذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.