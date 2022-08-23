بنك QNB الأهلي يوقع على مبادئ الصيرفة المسئولة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

الثلاثاء 23/أغسطس/2022 - 01:54 م

وقع QNB الأهلي، إحدى الشركات التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، على مبادئ الصيرفة المسؤولة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتعتبر هذه المبادئ بمثابة إطار يضمن توافق استراتيجية البنوك المشارِكة وممارساتها مع رؤية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ، وتماشيا مع خطة كلا من الدولة والبنك المركزي المصري، بالتزامن مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP27) المقرر انعقاده في شهر نوفمبر من العام الجاري بمدينة شرم الشيخ.

يأتي انضمام QNB الأهلي إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتوقيعه على مبادئ الصيرفة المسئولة إيماناً منه بأهمية دور التمويل المستدام في الحد من التأثيرات السلبية على البيئة وتشجيعا للمشروعات الصديقة للبيئة والمناخ، إلى جانب أكثر من 260 بنك على المستوى العالمي. كما يقوم البنك بدور رائد في تقديم برامج مستدامة متنوعة، ويقدم أيضا دعم فني مجاني وحوافز استثمارية لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لها أثر إيجابي على البيئة والمجتمع، بالإضافة إلى دعم المشروعات الخضراء التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والموارد المائية.

وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي: " ينطلق البنك من ركيزة أساسية تقوم على اتباع أفضل الممارسات والأنشطة التمويلية بهدف تحقيق التمويل المستدام في القطاع المصرفي، ويتميز البنك بالسبق في دعم المشروعات الخضراء بمصر التي ساهمت بشكل كبير في تخفيض الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة من خلال استراتيجيته المستدامة في الحفاظ على الأجيال الحالية والمستقبلية من خطر الأضرار البيئية".

ويتكون إطار الصيرفة المسئولة من ستة مبادئ صممت لتحقيق أهداف وآفاق جديدة في مجال التمويل المستدام والعمل بالتعاون مع كبار النظراء في تحقيق مستقبل مستدام، ويعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالشراكة مع القطاع المالي من البرامج التي تعزز وتشجع المؤسسات المالية نحو خلق نظام مصرفي مستدام من خلال المعرفة وتوسيع نطاق مفهوم التمويل المستدام. وقد نجح البنك مؤخرا في تنفيذ مبادرة "تمويل الاقتصاد الأخضر" بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، حيث قام QNB الأهلي بدعم عدد من المشروعات التي كان لها السبق في مجالات جديدة بالسوق المصري مثل محطات الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المخلفات، وإنتاج الوقود البديل وغيرها من المشروعات الخضراء التي ساهمت بشكل كبير في تخفيض الانبعاثات الكربونية.

وبنك QNB الأهلي من أكبر بنوك القطاع الخاص المصرية، وأحد الشركات التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، والداعم الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا. يقدم البنك مجموعة واسعة من المنتجات التي تخدم الاحتياجات المالية للشركات المتوسطة والمؤسسات الصغيرة والأفراد وتوفير الخدمات والمنتجات التي تتناسب مع متطلباتهم الخاصة، مع التركيز المتوازن على كل من قطاع الشركات وقطاع التجزئة المصرفية، وقد نجح في الحفاظ على مكانته في السوق المصري مما ساعده على تحقيق نمو ملحوظ في محفظة القروض والودائع، نمو حصة السوق، زيادة العائدات، والحفاظ على جودة الأصول السليمة ونسب التكلفة.

وأنشأ QNB الأهلي عدد من الشركات التابعة في مجالات متخصصة، مثل QNB الأهلي للتأجير التمويلي الذي تأسست عام 1997 وQNB الأهلي لتأمينات الحياة عام 2003 وQNB الأهلي للتخصيم عام 2012.

ويتواجد QNB الأهلي حاليا بشبكة فروع تبلغ أكثر من 231 فرعاً يغطي أهم المحافظات في مصر، وأكثر من 870 جهاز صراف آلي، ونقاط بيع يبلغ عددها أكثر من 65,094 جهاز، هذا بالإضافة إلى تخصيص مركز اتصال لخدمة العملاء يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لخدمة أكثر من 1,307,215 عميل.