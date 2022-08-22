بنك أبوظبي التجاري مصر يطلق قرضاً جديداً ضمن باقة إرادة المُخصصة لذوى الهمم

الإثنين 22/أغسطس/2022 - 04:46 م

استكمالاً لمسيرة بنك أبوظبي التجاري مصر فى دعم وشمول ذوي الهمم عبر التمكين، قام البنك بالإعلان عن إطلاق قرضاً جديداَ مصمم خصيصاً لذوي الهمم ضمن باقة "إرادة" وبأقل سعر فائدة، حيث يتيح القرض لذوي الهمم إمكانية الحصول على مبلغ يصل إلى مليون جنيهاً مصرياً وبفائدة أقل 3% من سعر القرض المُعلن بالإضافة إلى إمكانية السداد على مدة تصل إلى 8 سنوات.

تأتى هذة الخطوة فى إطار جهود البنك المُستمرة لتقديم الدعم وتمكين ذوي الهمم على مختلف الأصعدة، سواء من خلال باقة إرادة التى تتضمن مزايا بنكية وغير بنكية لتلبية إحتياجاتهم اليومية أوعبر عدد من فروع البنك المُجهزة بمداخل مُخصصة لإستخدام الكراسي المتحركة للتيسير على العملاء من ذوي الإعاقة الحركية وموظفى خدمة عملاء يجيدون التعامل بلغة الإشارة ومُدربين للتواصل مع أصحاب الإعاقات السمعية للإجابة عن كل إستفساراتهم فضلاً عن المستندات البنكية بلغة برايل لتمكين المكفوفين.