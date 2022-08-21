كورونا في سوريا.. تسجيل 7 إصابات جديدة

الأحد 21/أغسطس/2022 - 12:17 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 13 حالة دون تسجيل أي وفاة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 56838 شفيت منها 53062 حالة وتوفيت 3160 حالة.