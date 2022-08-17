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الأربعاء 17 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

الذهب
الذهب
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تباينت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، وسجل عيار 21 نحو 1080 جنيها للجرام. 

وسجل سعر جرام عيار 18 نحو 926 جنيها، عيار 21 نحو 1050 جنيها، عيار 24 سجل 1234 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 8640 جنيها، والاونصة 1777 دولارا.

وهناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.

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