محافظ كفر الشيخ : رفع 1850 طن مخلفات

الأربعاء 17/أغسطس/2022 - 12:23 ص

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية، إضافة لتطهير الترع بعدد من مدن وقرى المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 1850 طن بـ 14 مركزاً ومدينة، منهم بـ "كفر الشيخ 253 طن، وببرج البرلس50طن، وبسيدي سالم 154طن، وبسيدي غازي 43 طن، و ببلطيم 116 طن، وبالرياض 110 طن، وبالحامول 161 طنا، وبمصيف بلطيم 39 طنا، وبقلين 120 طنا، وببيلا 175طنا، و بدسوق 243 طنا، وبفوه 200 طن، وبمطوبس 160 طنا، وبمسير 25 طنا "، بإجمالي 1850طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

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