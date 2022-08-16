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الثلاثاء 16 أغسطس 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد.. إخماد حريق محدود في كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة

حريق كنيسة
حريق كنيسة
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق محدود، ناجم عن ماس كهربائى بالدور الأرضى بكنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا الجديدة دون وقوع إصابات.

وصرح مصدر أمنى، بأنه تبلغ للأجهزة الأمنية من مسئولى كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا، بتصاعد أدخنة وحريق بإحدى القاعات المغلقة بالكنيسة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أى خسائر فى الأرواح. 

تبين أن الحريق نشب بسقف القاعة (غير مستخدمة)، وبسؤال مسئولى الكنيسة وشهود الواقعة أكدوا أن الحريق نتج عن ماس كهربائى. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة حريق كنيسة حريق كنيسة المنيا