مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع

الثلاثاء 16/أغسطس/2022 - 02:14 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 29.40 نقطة ليقفل عند مستوى 12543.77 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 192 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 447 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.