أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 29.40 نقطة ليقفل عند مستوى 12543.77 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 192 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 447 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.
اقتصاد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 29.40 نقطة ليقفل عند مستوى 12543.77 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليار ريال.
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 29.40 نقطة ليقفل عند مستوى 12543.77 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليار ريال.