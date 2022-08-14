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الإثنين 15 أغسطس 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تسليم وتسلم.. وزير الري يشكر «عبد العاطي» لمجهوداته خلال السنوات الست الماضية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري السابق.
وتوجه الدكتور سويلم بالشكر للدكتور عبد العاطى على المجهودات الكبيرة التى بذلها خلال السنوات الستة الماضية لخدمة الوزارة والارتقاء بمنظومة الموارد المائية والري فى مصر.
وتعهد الدكتور سويلم بمواصلة مسيرة العمل والانجاز بما يحقق الأهداف المرجوة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وخدمة المواطنين بأعلى درجة من الكفاءة والفاعلية. 
وأعرب الدكتور عبد العاطى عن خالص تهانيه للدكتور سويلم، وتمنياته التوفيق والإرتقاء بمنظومة العمل بالوزارة بما يملكه سيادته من خبرات دولية ومحلية وعلمية كبيرة.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي