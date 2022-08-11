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الجمعة 12 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 11 أغسطس 2022

الدولار
الدولار
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شهد سعر صرف الدولار استقرارا ملحوظا في نهاية تعاملات، اليوم الخميس، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وسجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي وأبوظبي الإسلامي وميد بنك والأهلي الكويتي عند مستوى 19.15 جنيهًا للشراء، 19.18 جنيهًا للبيع.

 سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 19.10 جنيهًا للشراء، 19.13 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

19.09 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

19.10 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.15 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

19.10 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

19.11 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

19.08 جنيه للشراء. 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

19.13 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

الدولار بنوك المصري بنك الاستثمار الخليجي ميد بنك
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