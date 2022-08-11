تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 11 أغسطس 2022

الخميس 11/أغسطس/2022 - 05:52 م

شهد سعر صرف الدولار استقرارا ملحوظا في نهاية تعاملات، اليوم الخميس، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وسجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي وأبوظبي الإسلامي وميد بنك والأهلي الكويتي عند مستوى 19.15 جنيهًا للشراء، 19.18 جنيهًا للبيع.

سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 19.10 جنيهًا للشراء، 19.13 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

19.09 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

19.10 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.15 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

19.10 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

19.11 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

19.08 جنيه للشراء. 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

19.13 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.