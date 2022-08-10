الإعدام شنقًا لعامل متهم بقتل طفل بالقليوبية

الأربعاء 10/أغسطس/2022 - 02:58 م

قضت قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقًا لعامل ، لاتهامه بقتل الطفل يوسف صاحب الـ6 سنوات، والمقيم عزبة حيدر بقرية الجعافرة دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، ومحمد صبحى، وأحمد غنيمي، وأمانة سر محمد طايل وعلى القلشي.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3085 لسنة 2021 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 15 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد.ف.س"، 19 عامًا، صنايعي سقف معلق مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، قتل المجني عليه الطفل "يوسف.م.ش"، 6 سنوات، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، وذلك بعد أن التقى به أمام حجرة خالية بأحد الأراضي الزراعية، حيث كان يلهو الطفل المجني عليه فتولد لدي المتهم رغبة بالتعدي على الطفل، فسارع بدفعه لتلك الحجرة إلا أن المجني عليه قاومه وأطلق نداءات الاستغاثة فاستقر في ذهن المتهم التخلص من الطفل وإزهاق روحه.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أمسك بحبل كان متواجد بمكان الواقعة ولفه حول عنق المجني عليه وقام بجذبه حتى تمكن من خنقه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياة المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضح أمر الإحالة، أنه كانت قد تقدم تلك الجناية جناية أخرى، وأنها في ذات الزمان والمكان هتك المتهم عرض الطفل المجني عليه حال كونه لم يبلغ الثمانية عشرة من عمره، كما أحرز بغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "حبل".