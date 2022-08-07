تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 أغسطس 2022

الأحد 07/أغسطس/2022 - 12:04 ص

تقدم "البوابة نيوز" خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الأحد 7 أغسطس 2022.

القاهرة

* صلاة الفجْر 3:39 AM

* الشروق 5:16 AM

* صلاة الظُّهْر 12:01 PM

* صلاة العَصر 3:38 PM

* صلاة المَغرب 6:45 PM

* صلاة العِشاء 8:11 PM

الإسكندرية

* صلاة الفجْر 3:41 AM

* الشروق 5:20 AM

* صلاة الظُّهْر 12:06 PM

* صلاة العَصر 3:45 PM

* صلاة المَغرب 6:53 PM

* صلاة العِشاء 8:20 PM

أسيوط

* صلاة الفجْر 3:49 AM

* الشروق 5:22 AM

* صلاة الظُّهْر 12:03 PM

* صلاة العَصر 3:35 PM

* صلاة المَغرب 6:43 PM

* صلاة العِشاء 8:05 PM

أسوان

* صلاة الفجْر 4:25 AM

* الشروق 5:55 AM

* صلاة الظُّهْر 12:30 PM

* صلاة العَصر 3:56 PM

* صلاة المَغرب 7:05 PM

* صلاة العِشاء 8:25 PM

بني سويف

* صلاة الفجْر 3:43 AM

* الشروق 5:19 AM

* صلاة الظُّهْر 12:02 PM

* صلاة العَصر 3:37 PM

* صلاة المَغرب 6:44 PM

* صلاة العِشاء 8:09 PM

إسماعيلية

* صلاة الفجْر 3:33 AM

* الشروق 5:11 AM

* صلاة الظُّهْر 11:57 AM

* صلاة العَصر 3:35 PM

* صلاة المَغرب 6:42 PM

* صلاة العِشاء 8:09 PM

شرم الشيخ

* صلاة الفجْر 3:34 AM

* الشروق 5:08 AM

* صلاة الظُّهْر 11:49 AM

* صلاة العَصر 3:22 PM

* صلاة المَغرب 6:30 PM

* صلاة العِشاء 7:53 PM

السويس

* صلاة الفجْر 3:34 AM

* الشروق 5:11 AM

* صلاة الظُّهْر 11:56 AM

* صلاة العَصر 3:33 PM

* صلاة المَغرب 6:40 PM

* صلاة العِشاء 8:06 PM

المنصورة

* صلاة الفجْر 3:36 AM

* الشروق 5:14 AM

* صلاة الظُّهْر 12:01 PM

* صلاة العَصر 3:39 PM

* صلاة المَغرب 6:47 PM

* صلاة العِشاء 8:14 PM

طنطا

* صلاة الفجْر 3:38 AM

* الشروق 5:16 AM

* صلاة الظُّهْر 12:02 PM

* صلاة العَصر 3:40 PM

* صلاة المَغرب 6:48 PM

* صلاة العِشاء 8:14 PM