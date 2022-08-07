تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 أغسطس 2022

تقدم "البوابة نيوز" خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الأحد 7 أغسطس 2022.
القاهرة
* صلاة الفجْر 3:39 AM
* الشروق 5:16 AM
* صلاة الظُّهْر 12:01 PM
* صلاة العَصر 3:38 PM
* صلاة المَغرب 6:45 PM
* صلاة العِشاء 8:11 PM
الإسكندرية
* صلاة الفجْر 3:41 AM
* الشروق 5:20 AM
* صلاة الظُّهْر 12:06 PM
* صلاة العَصر 3:45 PM
* صلاة المَغرب 6:53 PM
* صلاة العِشاء 8:20 PM
أسيوط
* صلاة الفجْر 3:49 AM
* الشروق 5:22 AM
* صلاة الظُّهْر 12:03 PM
* صلاة العَصر 3:35 PM
* صلاة المَغرب 6:43 PM
* صلاة العِشاء 8:05 PM
أسوان
* صلاة الفجْر 4:25 AM
* الشروق 5:55 AM
* صلاة الظُّهْر 12:30 PM
* صلاة العَصر 3:56 PM
* صلاة المَغرب 7:05 PM
* صلاة العِشاء 8:25 PM
بني سويف
* صلاة الفجْر 3:43 AM
* الشروق 5:19 AM
* صلاة الظُّهْر 12:02 PM
* صلاة العَصر 3:37 PM
* صلاة المَغرب 6:44 PM
* صلاة العِشاء 8:09 PM
إسماعيلية
* صلاة الفجْر 3:33 AM
* الشروق 5:11 AM
* صلاة الظُّهْر 11:57 AM
* صلاة العَصر 3:35 PM
* صلاة المَغرب 6:42 PM
* صلاة العِشاء 8:09 PM
شرم الشيخ
* صلاة الفجْر 3:34 AM
* الشروق 5:08 AM
* صلاة الظُّهْر 11:49 AM
* صلاة العَصر 3:22 PM
* صلاة المَغرب 6:30 PM
* صلاة العِشاء 7:53 PM
السويس
* صلاة الفجْر 3:34 AM
* الشروق 5:11 AM
* صلاة الظُّهْر 11:56 AM
* صلاة العَصر 3:33 PM
* صلاة المَغرب 6:40 PM
* صلاة العِشاء 8:06 PM
المنصورة
* صلاة الفجْر 3:36 AM
* الشروق 5:14 AM
* صلاة الظُّهْر 12:01 PM
* صلاة العَصر 3:39 PM
* صلاة المَغرب 6:47 PM
* صلاة العِشاء 8:14 PM
طنطا
* صلاة الفجْر 3:38 AM
* الشروق 5:16 AM
* صلاة الظُّهْر 12:02 PM
* صلاة العَصر 3:40 PM
* صلاة المَغرب 6:48 PM
* صلاة العِشاء 8:14 PM