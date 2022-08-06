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السبت 06 أغسطس 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أبو الغيط يُدين العدوان الإسرائيلي على غزة ويحذر من تبعات التصعيد

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن إدانته للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية بوقف فوري للعمليات العسكرية، ومحملًا إياها تبعات التصعيد.
ونقل المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، عن أبو الغيط مناشدته المجتمع الدولي وكافة الأطراف ذات التأثير الدولي التدخل لتحقيق وقف لإطلاق النار، محذرًا من أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى تصعيد لا يُمكن لأي طرف حساب تبعاته الخطيرة.
وأوضح المتحدث أن العملية الإسرائيلية تعكس تجاذبات داخلية يمكن أن تخرجها عن السيطرة، ولفت إلى الهشاشة الكبيرة التي يُعاني منها القطاع الصحي في غزة، وهو ما قد يُفاقِم آثار العدوان العسكري، مُطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لحماية السكان المدنيين من جراء هذا العدوان.

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