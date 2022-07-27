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الأربعاء 27 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022

الذهب
الذهب
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واصلت  أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية، مساء اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022،وسط ترقب لقرار البنك الفيدرالى بشأن سعر الفائدة،  وسجل عيار 21 نحو 987 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 846 جنيها، وعيار 24 نحو 1128 جنيها.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022

 سجل عيار 21 نحو 987 جنيها للجرام

 سجل عيار 18 نحو 846 جنيها

 سجل عيار 24 نحو 1128 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 7869 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1741 دولارا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.

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