مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ تبدأ اختبارات القبول

السبت 23/يوليو/2022 - 12:56 م

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، اليوم السبت، أداء 107 طالب وطالبة بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، اختبارات الاستعدادات للقبول بالجامعات لمادتي" الكيمياء والفيزياء"،وتغيب عن أداء الاختبارات طالب فقط، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب، موجها بتعقيم وتطهير المدارس، ومتابعة امتحانات صفوف النقل بالمدارس.



وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن اللواء جمال نور الدين، تابع الاختبارات بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" فى مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء) في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة ، الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وعددهم 107 طالبا وتغيب طالب فقط.



وأضاف عبدالله، سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، وهناك متابعة وتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة في هذا الشأن، وتابع من غرفة العمليات بالمديرية أعمال سير الامتحان.