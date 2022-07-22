إصابة المخرج علي عبد الخالق بأزمة صحية مفاجأة

الجمعة 22/يوليو/2022 - 05:53 م

أصيب المخرج علي عبد الخالق بأزمة صحية شديدة؛حيث طالب الناقد السينمائي الأمير أباظة ،رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي ،الجمهور بالدعاء له بالشفاء.

ونشر الأمير أباظة عبر حسابه الشخصي" فيس بوك "،قائلا: المخرج الكبير علي عبد الخالق الذي أمتعنا بأفلامة الوطنية والاجتماعية الراقية يمر بأزمة صحية ،اجعلوا له نصيب من دعائكم ،شفاه الله وعافاه.

يذكر أن المخرج علي عبد الخالق أصيب مرتين

بفيروس كورونا ، الأولي كانت في شهر فبراير الماضي ،والثانية في نهاية شهر مارس الماضي رغم حصوله على لقاح ضد الفيروس.

اعتزال على عبد الخالق

وقرر المخرج علي عبد الخالق اعتزال مهنته، منذ عام 2009؛ بسبب سوء الأوضاع الإنتاجية التي لا تناسبه على مدار السنوات الماضية، كما أن طريقة تعامل المنتجين تغيرت كثيرًا، كما أن الكلمة الأولى أصبحت لنجم العمل بدلًا من المخرج والمؤلف.

والجدير بالذكر اقتربت أعمال المخرج على عبد الخالق ،من 50 عملا فنيا ،مابين السينما والدراما ،استطاع من خلالها أن يترك بصمة فنية هادفة لاعمالة ،يعتبر من أهم المخرجين في تاريخ السينما المصرية، وقدم خلال مسيرته الفنية أعمالا خالدة أبرزها: (أغنية على الممر،فيلم جري الوحوش،فيلم العار،فيلم الكيف،فيلم إعدام ميت، بئر الخيانة، فيلمالسادة المرتشون،فيلم النمس،فيلم الامبراطورة،مسلسل أحلامنا الحلوة،مسلسل أصحاب المقام الرفيع) وغيرها من الأعمال.