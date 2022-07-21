البورصة تربح 25 مليار جنيه خلال أسبوع بعد إجازة العيد

الخميس 21/يوليو/2022 - 10:04 م

حققت البورصة المصرية مكاسب سوقية بنحو 25 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي وصعد المؤشر الرئيسي بنحو 6%.

أغلق مؤشر ایجی اکس 30 عند 9,289.81 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 6%. بينما سجل مؤشر EGX70 6.17% EWI صعودا مغلقا الفترة عند 1,798.27 نقطة, بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 6.26% مغلقا الفترة عند 1,575.33 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 6.02% مغلقا عند 11,378.23 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 6.34% مغلقا الفترة عند 2,642.11 نقطة.

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 7 مليارات جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 622.6 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.94 %، ليغلق عند مستوى 9,289.81 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 2.44 %، ليغلق عند مستوى 1,684.26 نقطة.

كما ارتفع المؤشر EGX70 بنسبة 2.39 % ليغلق عند مستوى 1,798.27 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 2.4%، ليغلق عند مستوى 2,642.11 نقطة.

وصعد مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 1.96 % ، ليغلق عند 11,378.23 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 3.2 % ليغلق عند مستوى 1,575.33 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.96 %، ليغلق عند مستوى 3,759.78 نقطة.



سيطر على تعاملات الأجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بنحو 76.9 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 86.8 مليون جنيه.