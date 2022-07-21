بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

الخميس 21/يوليو/2022 - 01:19 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 6ر95 نقطة، ما نسبته 2ر1 في المئة، ليصل عند مستوى 85ر7542 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2ر285 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 17ر75 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 15779 صفقة. وصعد مؤشر السوق الرئيسي 41ر60 نقطة، ليصل إلى مستوى 13ر5769 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 06ر1 في المئة عبر تداول 8ر156 مليون سهم من خلال 6948 صفقة نقدية بقيمة 6ر18 مليون دينار. وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار 6ر111 نقطة، ليبلغ مستوى 42ر8398 نقطة، بنسبة ارتفاع 35ر1 في المئة، عبر تداول 4ر128 مليون سهم، في 8831 صفقة، بقيمة 4ر56 مليون دينار.

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) بنسبة 38ر1 في المئة، ما يعادل 17ر82 نقطة، ليبلغ مستوى 53ر6051 نقطة، عبر تداول 131 مليون سهم من خلال تنفيذ 5436 صفقة نقدية، بقيمة 16ر17 مليون دينار.