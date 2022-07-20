أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 206.27 نقاط ليقفل عند مستوى 11761.35 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 190 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 29 شركة على تراجع.
اقتصاد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 206.27 نقاط ليقفل عند مستوى 11761.35 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليار ريال.
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 206.27 نقاط ليقفل عند مستوى 11761.35 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليار ريال.