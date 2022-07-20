مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع

الأربعاء 20/يوليو/2022 - 08:33 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 206.27 نقاط ليقفل عند مستوى 11761.35 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 190 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 29 شركة على تراجع.