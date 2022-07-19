أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022

الثلاثاء 19/يوليو/2022 - 09:10 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2022؛ وذلك بعد أن زاد أمس بمقدار قرشين اثنين على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه وفقا لما أعلنه جدول أسعار العملات بالبنك المركزي، نحو 18.84 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع.

وسجل أدنى سعر للدولار أمام الجنيه في بنك مصر نحو 18.67 جنيه للشراء و 18.82 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار نحو 18.81 جنيه للشراء و 18.91 جنيه للبيع في بنك البركة الإسلامي.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.83 جنيه للشراء و 18.93 جنيه للبيع في بنوك HSBC، الإسكندرية، المصرف العربي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، قناة السويس، بلوم، العربي الأفريقي الدولي".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.85 جنيه للشراء و18.93 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، البنك الأهلي، التجاري الدولي CIB، ميد بنك".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.68 جنيه للشراء و18.93 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي َQNB، أبوظبي الإسلامي، كريدي أجريكول".

وبلغ أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.87 جنيه للشراء و 18.93 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي، المشرق".