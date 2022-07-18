السيسي يؤكد أهمية مشاركة المؤسسات والبنوك الدولية لعملية تمويل مؤتمر المناخ

الإثنين 18/يوليو/2022 - 12:56 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية مشاركة المؤسسات والبنوك الدولية لعملية تمويل مؤتمر المناخ.

جاء ذلك خلال الجلسة رفيعة المستوي على هامش "حوار بطرسبرج" للمناخ برئاسة الرئيس السيسي والمستشار الألماني

وافتتح اليوم الإثنين "حوار بطرسبرج" بحضور وزير الخارجية سامح شكرى ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك وبمشاركة ممثلين عن 40 دولة.

ويعد "حوار بطرسبرج" إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم، وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ.

وتأتى دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل الهام تقديرًا للدور الحيوى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسى فى إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.

