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الإثنين 18 يوليو 2022
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

4 قتلى بينهم المهاجم في إطلاق نار بمركز تسوق في ولاية إنديانا الأمريكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قتل 4 أشخاص بينهم مسلح  في مركز تسوق بولاية إنديانا الأمريكية عندما أطلق رجل من بندقية النار في قاعة للطعام، قبل أن يلقى حتفه على يد مدني يحمل سلاحًا،  حسبما أفادت الشرطة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء" أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقال رئيس قسم شرطة جرينوود، جيم إيسون، في مؤتمر صحفي، إن الرجل دخل مركز تسوق "جرينوود بارك" يحمل بندقية والعديد من مخازن الذخيرة، وبدأ بإطلاق النار في قاعة الطعام.

وأضاف إيسون أن مدنيا مسلحا (22 عاما) وصفه بأنه "بطل حقيقي"، قتل المهاجم، وإن حصيلة الضحايا أربعة قتلى وجريحان، وهما في حالة مستقرة.

وتبحث السلطات في المركز التجاري عن أي ضحايا آخرين، لكنها تعتقد أن إطلاق النار تم احتواؤه في قاعة الطعام.

وذكر إيسون أن الشرطة صادرت حقيبة ظهر مشبوهة كانت في دورة مياه بالقرب من قاعة الطعام.

مقتل 4 أشخاص حادث اطلاق نار ولاية إنديانا الأمريكية